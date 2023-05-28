В Турции открылись избирательные участки

CentralAsia (CA) - В Турции 28 мая впервые в истории страны проходит второй тур голосования на выборах президента, пишет Anadolu.

Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени.

По всей стране установлены свыше 191 тыс. избирательных урн. Число избирателей превышает 60 млн человек.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от «Союза народа», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от «Союза нации», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).

Кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17% голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени.