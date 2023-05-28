В ночь на 28 мая зафиксированы пуски Россией рекордного количества дронов-камикадзе —54, - ВСУ

- Азия и мир, политика
- 12:14, 28 мая 2023
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CentralAsia (CA) - В ночь на 28 мая 2023 года российские силы атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления – Брянская область, и Южного – Краснодарский край, пишут Вооружённые Силы Украины.
Всего зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54, отмечает ведомство.
Ночную атаку российские силы направили на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности на Киев.
Здесь, в зоне ответственности воздушное командование «Центр», уничтожено большинство ударных дронов.
Также к отражению атаки привлечены силы и средства воздушное командование «Юг» и воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины, говорится в сообщении.
В результате уничтожено 52 шахеда, говорится в сообщении.