В ночь на 28 мая зафиксированы пуски Россией рекордного количества дронов-камикадзе —54, - ВСУ

CentralAsia (CA) - В ночь на 28 мая 2023 года российские силы атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с северного направления – Брянская область, и Южного – Краснодарский край, пишут Вооружённые Силы Украины.

Всего зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе – 54, отмечает ведомство.

Ночную атаку российские силы направили на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности на Киев.

Здесь, в зоне ответственности воздушное командование «Центр», уничтожено большинство ударных дронов.

Также к отражению атаки привлечены силы и средства воздушное командование «Юг» и воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины и противовоздушная оборона других составляющих сил обороны Украины, говорится в сообщении.

В результате уничтожено 52 шахеда, говорится в сообщении.