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На ирано-афганской границе произошли столкновения, есть погибшие
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Два иранских пограничника и один боец движения «Талибан» убиты после перестрелки возле пограничного поста между Ираном и Афганистаном, пишет Reuters.

Не сразу стало ясно, что спровоцировало инцидент, в результате которого также пострадали несколько человек, но это произошло на фоне напряженности в отношениях между двумя странами по поводу прав на воду.

Иран обвинил руководство «Талибан» в нарушении договора 1973 года, ограничив подачу воды из реки Гильменд в иссушенные восточные районы Ирана, что талибы опровергли.

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