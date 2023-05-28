На ирано-афганской границе произошли столкновения, есть погибшие
- Азия и мир, политика
- 13:18, 28 мая 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Два иранских пограничника и один боец движения «Талибан» убиты после перестрелки возле пограничного поста между Ираном и Афганистаном, пишет Reuters.
Не сразу стало ясно, что спровоцировало инцидент, в результате которого также пострадали несколько человек, но это произошло на фоне напряженности в отношениях между двумя странами по поводу прав на воду.
Иран обвинил руководство «Талибан» в нарушении договора 1973 года, ограничив подачу воды из реки Гильменд в иссушенные восточные районы Ирана, что талибы опровергли.
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