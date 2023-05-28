Результаты второго тура президентских выборов в Турции могут быть получены раньше по сравнению с первым туром, - глава ЦИК

CentralAsia (CA) - Выборы проходят гладко и без проблем, сообщил журналистам глава ЦИК Турции Ахмет Йенер в ходе второго тура президентских выборов в ТР, пишет Sabah.

Результаты могут быть получены раньше по сравнению с выборами 14 мая, сказал он.

«Как и в первом туре, наши соотечественники проявляют большой интерес. Я желаю, чтобы результаты были благоприятными для турецкой нации и демократии», - сказал он.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от «Союза народа», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от «Союза нации», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).

Кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17% голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени.