Байден и республиканцы договорились повысить потолок госдолга США

CentralAsia (CA) - После нескольких недель напряженных переговоров президент Джо Байден и республиканцы Палаты представителей достигли принципиального соглашения о повышении потолка госдолга и ограничении расходов, пишет CNN.

Лидеры Конгресса от обеих партий должны убедить достаточное количество своих членов проголосовать за соглашение, которое содержит положения, которые законодатели по обе стороны прохода не поддерживают.

Пока доступны не все детали соглашения. И информация, обнародованная в субботу вечером, показывает некоторые расхождения. Текст законопроекта планируется опубликовать сегодня.

Соглашение увеличит лимит госдолга на два года.

Расходы, не связанные с обороной, останутся относительно неизменными в 2024 финансовом году и увеличатся на 1% в 2025 финансовом году, после внесения определенных неуказанных корректировок в ассигнования, согласно источнику.

После 2025 финансового года будут установлены целевые показатели ассигнований, но они не будут подлежать исполнению.