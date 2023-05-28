Кемаль Кылычдароглу проголосовал в ходе второго тура президентских выборов

CentralAsia (CA) - Председатель Республиканской народной партии и кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу проголосовал в ходе второго тура президентских выборов, передает Haberturk.

Он проголосовал вместе со своей женой Селви Кылычдароглу.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от «Союза народа», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от «Союза нации», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).

Кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17% голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени.