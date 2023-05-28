Зеленский предложил на 50 лет ввести санкции против Ирана

Азия и мир, политика

17:26, 28 мая 2023

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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о введении санкций против Ирана на 50 лет, пишет «Страна.UA». Он предлагает: полностью запретить торговые операции с Ираном,

остановить транзит ресурсов,

прекратить полеты и перевозки,

предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана из Украины.

ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику

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