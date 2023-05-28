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Зеленский предложил на 50 лет ввести санкции против Ирана

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о введении санкций против Ирана на 50 лет, пишет «Страна.UA».

Он предлагает:

  • полностью запретить торговые операции с Ираном,
  • остановить транзит ресурсов,
  • прекратить полеты и перевозки,
  • предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана из Украины.
  • ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику
  • запретить передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

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