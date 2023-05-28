Зеленский предложил на 50 лет ввести санкции против Ирана
- Азия и мир, политика
- 17:26, 28 мая 2023
- Просмотров: 5725
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о введении санкций против Ирана на 50 лет, пишет «Страна.UA».
Он предлагает:
- полностью запретить торговые операции с Ираном,
- остановить транзит ресурсов,
- прекратить полеты и перевозки,
- предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана из Украины.
- ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику
- запретить передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.