Казахстан отменил все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19
- Казахстан, жизнь в Центральной Азии
- 19:36, 28 мая 2023
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CentralAsia (KZ) - Отменены постановления главного государственного санитарного врача Казахстана, предусматривающие ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией среди населения, в организациях образования, а также проекта Ashyq.
Как сообщает Минздрав Казахстана, это связано с объявлением Всемирной организацией здравоохранения о завершении пандемии COVID-19, стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане и в мире.
Вместе с тем Минздрав РК отмечает, что COVID-19 не исчез, вирус продолжает циркулировать, но учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.
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