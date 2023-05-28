В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов

CentralAsia (CA) - В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов, об этом сообщил председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Йенер.

Как цитирует его Sabah, во время процесса голосования не возникло никаких негативных ситуаций.

«В ходе процесса были рассмотрены возражения, поступившие в наш совет, и они были направлены в соответствующие провинциальные и окружные избирательные комиссии», - сказал он.

Начался процесс подсчета голосов.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от «Союза народа», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от «Союза нации», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).

Кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17% голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.