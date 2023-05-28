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Обработано 79,09% урн: Эрдоган набрал 53,7%, а Кылычдароглу — 46,3% (обновляется)

CentralAsia (CA) -  Обработано 79,09% урн: Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7% во втором туре президентских выборов, а Кемаль Кылычдароглу — 46,3%. Таковы предварительные результаты, пишет CNN Turk.

Сегодня, 28 мая, в Турции прошел второй тур президентских выборов.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от «Союза народа», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от «Союза нации», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).

Кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17% голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.

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