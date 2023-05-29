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Эрдоган объявил себя победителем
Предыстория: Обработано 99,02% урн: Эрдоган набрал 52,08%, а Кылычдароглу — 47,92% (обновляется)

CentralAsia (CA) -  «Мы будем править страной ближайшие пять лет», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган своим сторонникам с крыши автобуса в Стамбуле, пишет Би-би-си.

Всех проголосовавших он поблагодарил за «фестиваль демократии», который Турция, по мнению президента, продемонстрировала на этих выборах. И добавил, что все 85 миллионов граждан Турции — победители этих выборов.

Но почти половина граждан Турции победителями себя не считают, учитывая результаты голосования и то, насколько сильно расколото общество, пишет Би-би-си.

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