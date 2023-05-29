Эрдоган объявил себя победителем
- Азия и мир, политика
- 0:04, 29 мая 2023
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CentralAsia (CA) - «Мы будем править страной ближайшие пять лет», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган своим сторонникам с крыши автобуса в Стамбуле, пишет Би-би-си.
Всех проголосовавших он поблагодарил за «фестиваль демократии», который Турция, по мнению президента, продемонстрировала на этих выборах. И добавил, что все 85 миллионов граждан Турции — победители этих выборов.
Но почти половина граждан Турции победителями себя не считают, учитывая результаты голосования и то, насколько сильно расколото общество, пишет Би-би-си.
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