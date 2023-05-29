Монголия успешно организовала Азиатскую олимпиаду по физике APhO-2023

CentralAsia (MNG) - Вчера /28 мая/ успешно завершилась 23-я Азиатская олимпиада по физике APhO-2023 в столице Монголии. Вчера были обнародованы общие итоги Олимпиады, и лидеры стран-участниц единогласно утвердили их.

На Азиатской олимпиаде по физике все учащиеся команд Китая и России завоевали золотые медали, при этом наивысший результат в 33,5 балла также набрал китайский ученик. Ученик 11 класса Л.Дөлгөөн завоевал бронзовую медаль у сборной Монголии, которая является принимающей стороной азиатской олимпиады.

Все студенты китайской и российской команд квалифицировались на золотую медаль олимпиады.

Также:

Тайвань завоевал 5 золотых и 2 серебряные медали.

Корея завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Израиль завоевал 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Итоги APhO 2023:

Почетное упоминание: 34 ученика

Бронзовые медали: 23 ученика

Серебряные медали: 17 учеников

Золотые медали: 33 ученика

индивидуальные результаты:

Лучший результат по теории: Лан Ченг Чао (Китай)

Лучший результат в эксперименте: Игорь Потапов (Россия)

Абсолютный победитель (лучший общий балл): Лан Ченг Чао (Китай)

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения