Монголия успешно организовала Азиатскую олимпиаду по физике APhO-2023

CentralAsia (MNG) - Вчера /28 мая/ успешно завершилась 23-я Азиатская олимпиада по физике APhO-2023 в столице Монголии. Вчера были обнародованы общие итоги Олимпиады, и лидеры стран-участниц единогласно утвердили их.
На Азиатской олимпиаде по физике все учащиеся команд Китая и России завоевали золотые медали, при этом наивысший результат в 33,5 балла также набрал китайский ученик. Ученик 11 класса Л.Дөлгөөн завоевал бронзовую медаль у сборной Монголии, которая является принимающей стороной азиатской олимпиады.
Все студенты китайской и российской команд квалифицировались на золотую медаль олимпиады.
Также:
Тайвань завоевал 5 золотых и 2 серебряные медали.
Корея завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
Израиль завоевал 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.
Итоги APhO 2023:
Почетное упоминание: 34 ученика
Бронзовые медали: 23 ученика
Серебряные медали: 17 учеников
Золотые медали: 33 ученика
индивидуальные результаты:
Лучший результат по теории: Лан Ченг Чао (Китай)
Лучший результат в эксперименте: Игорь Потапов (Россия)
Абсолютный победитель (лучший общий балл): Лан Ченг Чао (Китай)