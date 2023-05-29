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Монгольский богатырь Тэрунофудзи в восьмой раз завоевал Кубок Императора
// Фото из официального твиттера Японской Ассоциации сумо

CentralAsia (MNG) -  Семьдесят третий йокодзуна добился юсё на Летнем турнире в токийском Дворце сумо «Кокугикане».

Великий чемпион одержал четырнадцать побед, потерпев только одно поражение.

В октябре прошлого года Тэрунофуди перенес операцию на обоих коленях. Восстановление было долгим, 31-летний уроженец Монголии пропустил три басё. Но возвращение получилось триумфальным.

Казавшуюся невыполнимой задачу решил на Летнем турнире Такакэйсё. Превозмогая травмы коленей, 26-летний богатырь защитил звание озэки. Об этом сообщает japan-sumo.

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