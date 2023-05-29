Глава МИД Монголии встретилась с Его Высочеством принцем Турки бин Мухаммадом бин Фахд Аль Саудом

CentralAsia (MNG) - 26 мая министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с Государственным министром и членом правительства Королевства Саудовская Аравия Его Высочеством принцем Турки Бин Мухаммедом Бин Фахд Аль-Саудом во время своего визита в стране.

В ходе встречи стороны обменялись обстоятельными мнениями по вопросам активно развивающихся отношений и сотрудничества между Монголией и Королевством Саудовская Аравия. В данном контексте стороны договорились обмениваться визитами на высшем уровне, обогащать отношения экономическим содержанием, привлекать инвестиции во взаимовыгодные проекты и программы, работать над укреплением договорно-правовой базы отношений двух стран.

Министр Батцэцэг Батмөнх выразила заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Королевством Саудовская Аравия в рамках той внешней политики, которую Монголия развивает со странами Персидского залива, и отметила, что особенно важно бороться с экологическими и климатическими изменениями.

Его Высочество принц Турки бин Мухаммад бин Фахд Аль-Сауд выразил удовлетворение активизацией дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами и подчеркнул, что он будет продолжать расширяться и развиваться во всех возможных областях, включая сотрудничество в области окружающей среды и зеленое развитие.

источник: МИД Монголии

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