В Монголии «цифровые» граждане или поколение Z меняют рынок труда

CentralAsia (MNG) - Поколение Z (Gen Z) на рынке труда поставило перед работодателями новые задачи. На международном уровне представители поколения Z родились в период с 1997 по 2012 год. Согласно исследованию 2020 года по определению поколения монгольского общества, люди, родившиеся после 1995 года, считаются «новым поколением» в стране.

Дружелюбных с технологиями с рождения, их можно охарактеризовать как «коренных цифровых граждан», которым не нравятся нынешние устоявшиеся отношения и установки на рынке труда, особенно традиционные уклады работодателей.

В традиционных трудовых отношениях существует большая разница между начальником и рабочими. Поколение Z заставляет людей менять концепцию и отношение к контролю, фиксированным часам и стереотипным методам. Результаты международных и отечественных исследований показывают, что их мировоззрение совершенно отличается от взглядов предыдущего поколения, они более свободомыслящие, новаторские и независимые. Это означает, что традиционные трудовые отношения устарели, и работодателям необходимо переходить на другие методы и методы управления.

Однако многие работодатели в нашей стране, сами того не осознавая, стали объяснять нехватку человеческих ресурсов причиной нехватки человеческих ресурсов тем, что рабочая сила была отправлена за границу, а правительство не приняло никаких мер.

Ожидается, что к 2025 году поколение Z будет занимать 27 процентов мирового рынка труда. Это поколение уже начало менять рынок труда. Их главная характеристика заключается в том, что они знакомы с Интернетом, электронными сетями и смартфонами, и их также называют «коренными цифровыми гражданами».

Согласно итоговой статистике 2022 года, 22 процента населения нашей страны приходится на поколение Z. На этих людей приходится почти треть или 31 процент всей рабочей силы.

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