19 монгольских борцов примут участие в рейтинговом турнире UWW в Бишкеке

CentralAsia (MNG) - Третья серия рейтингового турнира Всемирной федерации борьбы (UWW) в этом году пройдет в конце этой недели, 1-4 июня, в столице Кыргызстана Бишкеке.

Более 400 спортсменов из 29 стран подали предварительные заявки на участие в трех борцовских категориях этого турнира.

На соревнования в Кыргызстане подали заявки 11 борцов и 8 борчихи из Монголии.

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