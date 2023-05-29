19 монгольских борцов примут участие в рейтинговом турнире UWW в Бишкеке
CentralAsia (MNG) - Третья серия рейтингового турнира Всемирной федерации борьбы (UWW) в этом году пройдет в конце этой недели, 1-4 июня, в столице Кыргызстана Бишкеке.
Более 400 спортсменов из 29 стран подали предварительные заявки на участие в трех борцовских категориях этого турнира.
На соревнования в Кыргызстане подали заявки 11 борцов и 8 борчихи из Монголии.
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