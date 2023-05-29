Лукашенко прокомментировал высказывание Токаева о ядерном оружии «одном на двоих». Видео

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Страны, которые обеспокоены из-за ядерного оружия, могут присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, сказал белорусский президент Александр Лукашенко. Так он прокомментировал высказывание президента Казахстана о ядерном оружии Союзного государства «одном на двоих».

«Если кто-то переживает, ну, не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но, если вдруг так, никто не против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто – в союз Беларусь – Россия надо вступать и всё, и будет ядерное оружие на всех. Ну, это мое мнение, это не мнение россиян. Думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться», – сказал Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин», посвящённой прошедшему заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этом заседании высказался о союзном государстве Белоруссии и России в рамках ЕАЭС.

«У нас есть в ЕАЭС Союзное государство с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие – одно на двоих сейчас. Но есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться», – сказал Токаев.

В Акорде ранее уже заявили, что Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства.