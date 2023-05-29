В Улан-Баторе прошел 33-й Национальный книжный фестиваль

CentralAsia (MNG) - 33-й Национальный книжный фестиваль прошел 26-28 мая на площади Сухэ-Батора в центре монгольской столицы. Во время книжного фестиваля организованы культурные мероприятия; в том числе выставка редких книг, фотовыставки, встречи писателей и читателей, литературные чтения, часы прослушивания книг, день поэзии.

Ежегодно по субботам и воскресеньям третьей недели мая и сентября в соответствии с указом Президента о книжных праздниках и законом о государственных праздниках по всей Монголии отмечаются Дни национальной литературы, культуры и книги.

ЮНЕСКО запустила программу «Всемирная столица книги» в 2001 году и ежегодно выбирает город, поощряющий чтение, в качестве мировой книжной столицы.

Монгольская книжная культура возникла в 13 веке в Монгольской империи вместе с созданием письменности.

По оценкам факультета социологии Монгольского государственного университета, за три дня фестиваля его посетило более 180 000 человек. Это почти 12 процентов населения Улан-Батора. При этом 74,5 процента посетителей были в возрасте от 15 до 35 лет. Почти половина из них — учащиеся начальных классов. 95 процентов людей, пришедших на фестиваль, купили книги.

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