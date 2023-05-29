В Китае стартовал Форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию, инициированный Си Цзиньпинем

// АКИpress

CentralAsia (CA) - В городе Янлинь в Китае стартовал Форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию. Встреча проходит под темой «Обмены для взаимообогащения. Сотрудничество ради общего выигрыша» с участием представителей стран-членов ШОС, а также наблюдателей и партнеров по диалогу.

Из стран Центральной Азии в работе форума принимают участие представители Кыргызстана и Узбекистана.

Кыргызстан на форуме представлен заместителем министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Жылдыз Полотовой. Во время панельных выступлений она представит участникам меры, которые Кыргызстан принимает в борьбе с сокращением бедности.

Делегацию Узбекистана возглавляет вице-премьер правительства Джамшид Кучкаров.

Форум ШОС по сокращению бедности был инициирован председателем КНР Си Цзиньпинем на саммите в Самарканде в 2022 году. На встрече стороны могут поделиться своим успешным опытом в управлении бедностью и практикой развития сельских районов, а также обменяться идеями.

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Работа трехдневного форума включает презентацию достижений сотрудничества, панельных дискуссий по темам, касающихся сокращения бедности и устойчивого развития в новую эпоху, возрождения сельских районов при научно-технической поддержке и при поддержке общественных сил.

Китайская сторона продемонстрирует гостям форума успешные результаты национальной программы по сокращению бедности и победе над бедностью, участники могут посетить Парк умного сельского хозяйства, где будут показаны примеры использования высоких технологий в сельскохозяйственной деятельности, они могут также посетить Институт водосберегающего сельского хозяйства в засушливых районов Китая, а также осмотреть Научно-технический инновационный центр яблочной промышленности фотоэлектрические проекты по борьбе с бедностью в отдельных уездах.

Форум организован китайским Комитетом по сотрудничеству добрососедства и дружбе ШОС совместно с национальным бюро по возрождению сельских районов и Народным правительством провинции Шэньси.