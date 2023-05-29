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Монгольские женщины организовали бизнес-форум в Стамбуле

CentralAsia (MNG) -  Ассоциация развития монгольских женщин в Европе организовала бизнес-форум на тему «Устойчивый туризм — женщины» в Стамбуле.

В этом бизнес-форуме приняли участие монгольские женщины-предприниматели в Турции, посольство Монголии в Стамбуле и некоторые представители Турции.

Также монгольские женщины, ведущие бизнес за границей, поделились своими трудностями, достижениями, знаниями и опытом.

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