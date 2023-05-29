Путин во время саммита ЕАЭС написал записку Токаеву. Видео

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в Москве написал письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Владимир Путин передал записку через президента Кыргызстана Сыдыра Жапарова. Это показали в программе «Москва. Кремль. Путин», посвящённой прошедшему заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

После прочтения Токаев убрал записку Путина в карман. Далее глава Казахстана подозвал своих помощников и отдал им уже свою записку.

Содержание записки неизвестно.

Накануне саммита, 24 мая, в ходе заседания Евразийского форума глава Казахстана высказался о союзном государстве Белоруссии и России в рамках ЕАЭС.

«У нас есть в ЕАЭС Союзное государство с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие – одно на двоих сейчас. Но есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться», – сказал Токаев.