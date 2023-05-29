Путин во время саммита ЕАЭС написал записку Токаеву. Видео

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- 11:02, 29 мая 2023
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- Обновлено: 11:15, 29 мая 2023
|Предыстория: Токаев на форуме в Москве: Есть союзное государство России и Белоруссии, а есть Казахстан, Кыргызстан и Армения
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин во время саммита ЕАЭС в Москве написал письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Владимир Путин передал записку через президента Кыргызстана Сыдыра Жапарова. Это показали в программе «Москва. Кремль. Путин», посвящённой прошедшему заседанию Высшего Евразийского экономического совета.
После прочтения Токаев убрал записку Путина в карман. Далее глава Казахстана подозвал своих помощников и отдал им уже свою записку.
Содержание записки неизвестно.
Накануне саммита, 24 мая, в ходе заседания Евразийского форума глава Казахстана высказался о союзном государстве Белоруссии и России в рамках ЕАЭС.
«У нас есть в ЕАЭС Союзное государство с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие – одно на двоих сейчас. Но есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться», – сказал Токаев.