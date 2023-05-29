В июне состоится открытие свободной зоны в западном регионе Монголии

CentralAsia (MNG) - Постановлением Правительства Монголии № 412 от 2022 года Свободная зона «Цагааннуур» стала постоянной. Официальное открытие свободной зоны состоится 5 июня этого года.

В связи с открытием на территории свободной зоны с 5 по 7 июня пройдет международная торговая ярмарка.

В выставке примут участие и обменятся опытом предприниматели и предприятия из России, Китая и Монголии, продвигая свою продукцию. Также ожидается, что в будущем стороны подпишут соглашение о сотрудничестве.

Рабочая группа, созданная Распоряжением губернатора аймака Баян-Өлгий № 151 от 2023 года, работает над подготовкой к открытию свободной зоны Цагаануур и международной торговой ярмарки.

В свободной зоне «Цагааннуур», которая расположена в 65 км к северу от аймака Баян-Өлгий, введен в эксплуатацию участок Азиатской магистрали АН-4 или западной вертикальной оси. Грузоперевозки из Китая в Россию по этой магистрали уже начались.

Свободная зона «Цагааннуур» обладает полным потенциалом для создания в этом регионе международного торгового, транспортно-логистического центра, расширения внешней и внутренней торговли, строительства предприятия и начала экспорта мясо из западного региона нашей страны.

Дорога для перевозки грузов из Европы и России, доставляющих в Улан-Батор через погранпереход «Цагааннуур», стала короче на 200 км, чем через автомобильный пункт пропуска «Алтанбулаг». Это позволит сэкономить время и деньги.

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