Монголо-китайские порты Шивээхурэн—Сэхэ будут соединены узкоколейной железной дорогой

CentralAsia (MNG) - 27 мая начались строительные работы по соединению железной дороги порта Шивээхурэн с китайским портом Сэхэ

Начато строительство железнодорожного участка, который соединит монгольский пункт пропуска Шивээхурэн с китайским Сэхэ. Подрядчиком выбрано ООО «Нарийнсухайт төмөр зам».

Проект железнодорожного участка «Шивээхурэн—Сэхэ» будет реализован на основе частно-государственного партнёрства. В строительство будут вложены финансовые средства компании «Нарийнсухайт төмөр замё.

Шивээхурэн — стратегически важный порт, через который проходит 48 процентов экспорта угля.

«Соединение порта Шивээхурэн—Сэхэ железной дорогой имеет особое стратегическое значение, так как является началом западной вертикальной оси железной дороги Шивээхурэн—Нарийнсухайт—Арцсуурь, которая является трансграничной железной дорогой «Экономического коридора» Монголии, Китайской Народной Республики и Российской Федерации», сказал премьер-министр на открытии.

Во-вторых, это важно еще и потому, что соединяет порты с узкоколейными железными дорогами или железными дорогами мирового стандарта.

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