В Монголии общая посевная площадь в 2023 году составит более 425 тыс гектаров

CentralAsia (MNG) - В Монголии стартовала весенняя посевная кампания. Готовность аграриев к севу высокая. Несмотря на сокращение рентабельности, они продолжают инвестировать в агротехнологии и технику.

К прошлой неделе в стране было посеяно 72,2 тыс. га зерновых, из них 71,8 тыс. га засеяно пшеницей. В результате посев зерновых выполнен на 18,4 процента, пшеницы посеяно 19,5 процентов от запланированного объема. Отметим, в этом году планируется засеять 393 тысячи гектаров зерновых, в том числе 369 тысяч гектаров пшеницы.

В стране также планируется вырастить 19,8 тыс. га картофеля и 12,2 тыс. га овощей. К настоящему времени возделывается картофель на 1,8 тыс. га и овощи на 874 га.

По данным министерства, посажено 10,5 процента от запланированного объема картофеля, овощей - 7,0 процента.

Кроме того, этой весной планировалось засеять 70 000 га кормовыми культурами и 66 400 га масличными.

Также поставлена цель - 351 000 га залежных земель.

Монголия стремится поставлять основные продукты питания, на 100% покрывая внутренний спрос на 19 из них.

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