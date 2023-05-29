Шигео Катсу уходит с поста президента Назарбаев Университета

Шигео Катсу

CentralAsia (KZ) - Президент Назарбаев университета Шигео Катсу уходит в отставку с 15 июня 2023 года, сообщается на сайте вуза.

«После ухода с должности президента Шигео Катсу продолжит содействовать развитию университета в качестве члена попечительского совета НУ. Он также продолжит работу в качестве члена попечительского совета Назарбаев интеллектуальных школ, Назарбаев фонда и члена Высшего попечительского совета. Также Шигео Катсу займёт позицию советника исполняющего обязанности президента НУ», – говорится в сообщении.

Назарбаев университет приступил к поиску преемника Шигео Катсу на международном уровне, провост Илесанми Адесида станет исполняющим обязанности президента.

Доктор Адесида занимает пост провоста Назарбаев университета с октября 2016 года. До работы в Назарбаев университете он построил успешную академическую карьеру и служил на различных должностях в Иллинойском университете в Урбане-Шампейн.

Шигео Катсу возглавил Назарбаев университет в декабре 2010 года. До прихода в НУ в течение 30 лет он занимал различные должности во Всемирном банке.

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