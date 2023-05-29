ЦИК Турции объявил победителем президентских выборов Эрдогана

CentralAsia (CA) - Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер объявил победителем президентских выборов Реджепа Тайипа Эрдогана. После подсчета 99,85% бюллетеней он набрал 52,17% голосов, сообщает издание Gazete Duvar.

Соперник Эрдогана — представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу — набирает 47,84%. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил себя победителем, его поздравили несколько зарубежных лидеров.

Явка, по данным турецкого телеканала TRT, составила 84,41%.

28 мая состоялся второй тур президентских выборов Турции. Первый прошел 14 мая.