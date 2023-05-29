ЦИК Турции объявил победителем президентских выборов Эрдогана
- Азия и мир, политика
- 11:40, 29 мая 2023
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- Обновлено: 12:04, 29 мая 2023
CentralAsia (CA) - Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер объявил победителем президентских выборов Реджепа Тайипа Эрдогана. После подсчета 99,85% бюллетеней он набрал 52,17% голосов, сообщает издание Gazete Duvar.
Соперник Эрдогана — представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу — набирает 47,84%. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил себя победителем, его поздравили несколько зарубежных лидеров.
Явка, по данным турецкого телеканала TRT, составила 84,41%.
28 мая состоялся второй тур президентских выборов Турции. Первый прошел 14 мая.
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