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ЦИК Турции объявил победителем президентских выборов Эрдогана

CentralAsia (CA) -  Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер объявил победителем президентских выборов Реджепа Тайипа Эрдогана. После подсчета 99,85% бюллетеней он набрал 52,17% голосов, сообщает издание Gazete Duvar.

Соперник Эрдогана — представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу — набирает 47,84%. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил себя победителем, его поздравили несколько зарубежных лидеров.

Явка, по данным турецкого телеканала TRT, составила 84,41%.

28 мая состоялся второй тур президентских выборов Турции. Первый прошел 14 мая.

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