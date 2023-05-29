В Казахстане в начале недели ожидаются дожди, град и усиление ветра

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 30 мая – 1 июня пройдут дожди, возможен град и усиление ветра, сообщает «Казгидромет».

«Погоду на большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут кратковременные дожди с грозами, на юге, юго-востоке и востоке страны возможно выпадение града, сильные дожди ожидаются 30 мая в Восточно-Казахстанской, 1 июня в Западно-Казахстанской и Атырауской областях. Лишь в Кызылординской и Улытауской областях, с отрогом антициклона, сохранится погода без осадков», - говорится в прогнозе.

Также по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе и юге республики – с пыльными бурями. Основной температурный фон по Казахстану днем: на западе и северо-западе +28…+36 °С, на севере, юго-востоке и в центре +25…+35 °С, на юге +32…+37 °С, на востоке постепенное повышение до +20…+28 °С.

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