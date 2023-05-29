Токаев поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции.
«Наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие», – говорится в поздравительном твите.
Во втором туре президентских выборов в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,17% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,84%.
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