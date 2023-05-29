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В Киеве сообщили о второй воздушной атаке за день

CentralAsia (CA) -  В центральных районах Киева прогремели взрывы, написал в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко и призвал жителей оставаться в укрытиях. Городская военная администрация сообщила о ракетной атаке и работе ПВО.

По словам Кличко, в Оболонском районе на проезжую часть упали обломки ракеты, спасатели тушат возгорание. Падение обломков зафиксировали и в Подольском районе, сообщила военная администрация. Один человек получил ранение, его госпитализировали. Позднее взрывы раздались в Деснянском районе.

Strana.ua передает, что люди начали спускаться в метро, чтобы укрыться от атаки.

Незадолго до этого в Киеве объявили воздушную тревогу.

Ранее в ночь на 29 мая над столицей Украины силы ПВО сбили 40 российских беспилотников и крылатых ракет, сообщали в военной администрации города.

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