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Открывший дверь самолета в воздухе кореец объяснил свой поступок
Предыстория: В Южной Корее в самолете во время полета открылась дверь – 9 пассажиров в больнице из-за шока. Видео

CentralAsia (CA) -  Пассажир, открывший аварийную дверь самолета южнокорейской компании Asiana Airlines на высоте 213 метров, заявил полицейским, что просто хотел побыстрее выйти. Об этом сообщает агентство Ренхап.

По словам 33-летнего мужчины, он сильно нервничал из-за потери работы и во время того, как самолет стал заходить на посадку, внезапно «почувствовал удушье».

Дебошир арестован, ему грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в нарушении закона об авиационной безопасности. Кроме того, полиция проверит корейца на вменяемость.

26 мая мужчина открыл аварийную дверь самолета во время полета.

Южнокорейскому авиалайнеру Airbus A321-200, летевшему из аэропорта Чеджу в международный аэропорт Тэгу, пришлось приземляться с открытым запасным выходом.

Всего на борту было 194 человека, 12 человек получили легкие ранения. Из-за этой аварии самолет отправили на ремонт.

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