Я по достоинству оценил шутку, - Токаев ответил на предложение Лукашенко вступить в союз Россия – Беларусь

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CentralAsia (KZ) - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко, который предложил Казахстану вступить в Союзное государство России и Беларуси.

«На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего – Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», – цитирует Токаева пресс-служба Акорды.

Александр Лукашенко ранее заявил, что страны, которые обеспокоены из-за ядерного оружия, могут присоединиться к Союзному государству России и Беларуси.

«Если кто-то переживает, ну, не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но, если вдруг так, никто не против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто – в союз Беларусь – Россия надо вступать и всё, и будет ядерное оружие на всех. Ну, это мое мнение, это не мнение россиян. Думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться», – считает Лукашенко.

До этого президент Казахстана высказался о союзном государстве Беларуси и России в рамках ЕАЭС.

«У нас есть в ЕАЭС Союзное государство с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, даже ядерное оружие – одно на двоих сейчас. Но есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться», – сказал президент Казахстана.

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