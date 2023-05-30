Монгольский XacBank запускает IPO

CentralAsia (MNG) - XacBank продаст 5,01% от общего количества акций по цене 677 тугриков на первичном рынке и привлечет 35,7 млрд тугриков. Заказ акций будет проходить с 10:00 29 мая до 16:00 5 июня.

Клиенты и инвесторы банка начали размещать предварительные заказы на акции XacBank с сегодняшнего дня через цифровой банк XacBank, основного андеррайтера Rynos Investment Securities и дочернего андеррайтера Ulzii & Co. Capital Securities. Как только первые торги откроются 29 мая, заявки начали размещать через любую зарегистрированную фирму по ценным бумагам.

22 года назад XacBank начал свою деятельность под девизом «Правый банк, ХасБанк» для предоставления доступных и равных банковских услуг гражданам и владельцам микробизнеса, которые не могут получить банковские и финансовые услуги. Начав с 17 сотрудников и активов в 1 миллион долларов США, они создали стабильный рост в банковской и финансовой системе, и теперь они завоевали позицию в финансовом секторе с более чем 1 миллионом клиентов, 1323 квалифицированными сотрудниками и активами 3,9 трлн тугриков.

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