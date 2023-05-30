Монгольские католики почтили память корейского миссионера

Отец Стивен Ким Сон Хён

CentralAsia (MNG) - Отец Стивен Ким Сон Хён, 55 лет, служил в восточноазиатской стране с 2000 года.

Католики Монголии почтили память корейского священника-миссионера, который более двух десятилетий оказывал пастырскую и духовную помощь крошечной церкви.

Отец Стивен Ким Сон Хён, помощник генерального викария Апостольской префектуры Улан-Батора в столице страны, скончался 26 мая от сердечного приступа, сообщило информационное агентство Fides. Ему было 55.

Вечером того же дня католики собрались, чтобы отдать дань уважения священнику, когда они присоединились к заупокойной мессе в соборе Святых Петра и Павла под председательством итальянского епископа Джорджио Маренго, которого Папа Франциск недавно сделал кардиналом.

Во время проповеди Маренго поблагодарил Бога за жизнь отца Кима, посвятившего большую часть своей священнической жизни служению Церкви в Монголии.

Чтобы быть ближе к монгольскому народу, приняв традиционный кочевой образ жизни, он получил от епископа разрешение жить с группой людей в Эрдэнэсанте, прерии примерно в 200 километрах от столицы.

В течение нескольких лет он жил в юрте, традиционной монгольской палатке, и преподавал корейский язык молодым ученикам в школе.

Позже он вернулся в Улан-Батор по приглашению епископа в качестве помощника генерального викария.

Отец Ким часто говорил: «Когда эта миссия завершится, я вернусь в прерии», — сообщает Fides.

Монгольская церковь насчитывает около 1400 католиков при буддистском большинстве населения, составляющем около 3,3 миллиона человек.

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