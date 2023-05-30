Кумар выиграл в дартс на Азиатском туре в Монголии

Индийский номер один Нитин Шарда Кумар с молодым монгольским фанатом

CentralAsia (MNG) - На выходных в Улан-Баторе, столице Монголии, были сыграны три турнира PDC Asian Tour. Титулы достались Сяочэнь Цзун и Нитин Кумар.

Первый турнир выиграл Сяочэнь Цзун, который оказался слишком силен для Алтантулхуур Мягмарсурэн в финале 5-2. Затем в субботу также состоялось 14-е событие сезона.

На том турнире победа досталась Кумару, который в финале обыграл легенду дартса Пола Лима со счетом 5-4. Финальный аккорд в воскресенье был для Зонга, который завоевал свой второй титул в сезоне, победив Джун Мацуда со счетом 5: 1, и поднялся на пятое место в Ордене за заслуги в азиатском туре PDC.

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