Глава МИД Кыргызстана прибыл в Монголию с официальным визитом. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Начался официальный визит Министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева в Монголию.

По приглашению Министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх 29 мая 2023 года в Монголию с официальным визитом прибыл Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев.

В международном аэропорту Чингисхан главу МИД Кыргызстана Жээнбека Кулубаева встретили исполняющий обязанности государственного секретаря МИД и директор Департамента государственного управления Монголии Золжаргал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Кыргызстане Ганхуяг Содном и другие официальные лица.

Этот визит министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева в Монголию является первым визитом министра иностранных дел Кыргызстана в Монголию за 10 лет.

В рамках визита министр Жээнбек Кулубаев нанесет визит вежливости Президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа и проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

В ходе визита планируется углубление отношений и сотрудничества с Кыргызской Республикой, активизация диалога между Монголией и Кыргызстаном, укрепление правовой базы взаимного доверия и отношений, расширение традиционного сотрудничества между министерствами иностранных дел, и обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес для многих стран и регионов.

источник: Middle Asian News

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