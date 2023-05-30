APO завершает 65-ю сессию Gbm в Монголии, обязуясь поделиться видением производительности

CentralAsia (MNG) - Азиатская организация производительности (APO) успешно завершила 65-ю сессию своего Руководящего органа (GBM) с участием представителей 19 стран-членов APO в Улан-Баторе, Монголия, 24–26 мая 2023 г. Это стало первым личным собранием за три года, символизируя многообещающее возвращение к нормальной жизни после перехода к виртуальным встречам из-за пандемии.

В этом году GBM была щедро принята Монгольской организацией производительности (MPO) и правительством Монголии, продемонстрировав свою приверженность распространению видения производительности не только в регионе, но и за его пределами, и предприняв значительный шаг к возможному расширению охвата APO на Центральный Азия. Их самоотверженность, как в качестве участников, так и в качестве региональных влиятельных лиц, продолжает играть решающую роль в продвижении и повышении производительности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди известных гостей из Монголии были заместитель главного секретаря кабинета министров Бямбасурэн Ургамал и экономический советник президента Монголии Даваадалай Батсуурь.

Одним из ярких моментов встречи стала официальная церемония передачи флагманских программ APO в ознаменование их запуска. Национальная организация исследований в области сельского хозяйства и продовольствия (NARO) Японии недавно была назначена новым Центром передового опыта (COE) в области климатически оптимизированного сельского хозяйства, демонстрируя, как технологии могут революционизировать производительность в сельскохозяйственном секторе, в то время как последний орган по сертификации, аккредитованный APO ( CB), Орган по сертификации производительности Пакистана (PCBP), теперь предлагает сертификацию квалифицированным специалистам для повышения производительности. Церемонии передачи и специальная презентация Центра Европы вызвали дополнительный интерес к этим флагманским программам среди членов APO.

В соответствии со структурой мониторинга и оценки APO Vision 2025, GBM одобрил упражнение «остановись и поразмышляй», чтобы убедиться, что APO находится на правильном пути к достижению своих целей и задач, адаптации к меняющейся среде и продолжает увеличивать стоимость экономики стран-членов.

Процветание и рост, наблюдаемые в регионе, зависят от неустанных усилий чемпионов по производительности, и APO признает их значительный вклад посредством своих схем вознаграждения за производительность. Основанная в 1978 году, с последними изменениями, одобренными GBM в 2021 году, APO теперь предлагает три категории: региональную награду, почетную и выдающуюся награду и национальную награду.

В заключение заместитель директора APO и глава NPO в Малайзии Дато Абдул Латиф Хаджи Абу Семан выразил глубокую признательность делегатам за активное обсуждение и вклад в ходе встречи. «Мы будем поддерживать этот дух сотрудничества, извлеченные уроки и принятые решения, чтобы продолжать работать над достижением наших целей», — пообещал он. Он был рад направить официальное приглашение делегатам в Малайзию в качестве принимающей стороны 66-го GBM.

Ежегодный GBM продолжает играть центральную роль в укреплении отношений между различными членами APO и их приверженности общей миссии повышения производительности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

О АРО

Азиатская организация производительности (АРО) — это региональная межправительственная организация, занимающаяся повышением производительности труда в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством взаимного сотрудничества. Он неполитический, некоммерческий и недискриминационный. Основанная в 1961 году восемью членами-основателями, APO в настоящее время включает 21 страну-участницу: Бангладеш; Камбоджа; РПЦ; Фиджи; Гонконг; Индия; Индонезия; И.Р. Иран; Япония; РК; Лаосская НДР; Малайзия; Монголия; Непал; Пакистан; Филиппины; Сингапур; Шри-Ланка; Таиланд; Турция; и Вьетнам.

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