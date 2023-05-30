Центральный Банк Монголии и МПЦ Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве

CentralAsia (MNG) - Центральный банк Монголии (Монголбанк) и ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (ЗАО МПЦ) Кыргызстана подписали меморандум о сотрудничестве с целью порведения цифровой трансформации финансового сектора в странах. Документ об установлении делового сотрудничества был подписан 24 мая в столице Кыргызстана.

В рамках данного меморандума планируется обмен профессиональными знаниями и ноу-хау в области платежных систем и эквайринговых систем, а также сотрудничество в реализации взаимного приема национальных платежных карт двух стран.

С учреждением данного меморандума появляется возможность обмена профессиональными знаниями и опытом в области платежных систем, а также сотрудничества в реализации взаимного приема карты национального бренда ₮ и Кыргызской электронной карты ЭЛКАРТ в обеих странах.

В церемонии подписания меморандума о сотрудничестве приняли участие представители Монголбанка, Ассоциации монгольских банков, коммерческих банков и финтех-организаций. Во время этого мероприятия директор расчетного отдела Монголбанка Анар Энхболд вместе с соответствующими должностными лицами провел деловую встречу с заместителем президента Национального банка Кыргызстана Кайыпом Куленбековым для обмена информацией о платежной системе.

источник: ЦБ Монголии

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