Представители Камбоджи, Лаоса и Таджикистана выразили просьбу изучить опыт цифровизации Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - В пресс-службе столичной администрации сообщили, что представители Королевства Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республики и Таджикистана прибыли в нашу страну для изучения опыта реализации проекта «Совершенствование городского управления и децентрализации», реализуемого Швейцарским агентством развития в Улан-Баторе.

Городской совет много лет сотрудничает со Швейцарским агентством развития, начиная с проекта One Point Service в 2007 году. В прошлом столица расширила партнерство со Швейцарским агентством развития, реализовав ряд проектов, таких как решение проблем города, совершенствование законодательства и правовой среды, улучшение управления и управления отходами.

Представители, приехавшие для изучения опыта, поинтересовались городским бюджетом и результатами перехода на цифровизацию. В частности, в рамках проекта «Совершенствование городского управления и децентрализации» он похвалил и выразил желание изучить опыт успешного перехода государственных услуг в электронный вид в Улан-Баторе.

Швейцарское агентство развития начинает крупный проект в Лаосе с 2021 года, Камбодже с 2022 года и Таджикистане с 2023 года в области децентрализации, улучшения управления и поддержки электронного правительства.

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