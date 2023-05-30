Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединенной системе ПВО с Кыргызстаном
- Азия и мир, политика
- 9:24, 30 мая 2023
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- Обновлено: 9:39, 30 мая 2023
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Кыргызстаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Соглашение было подписано в Москве 16 августа 2022 года «в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе».
На период действия соглашения Кыргызстан передает России участок площадью 5 га. Госдума приняла закон 23 мая, Совет федерации одобрил его 24 мая.
Объединенная система ПВО СНГ была создана в 1995 году. К 2022 году активными участниками остались Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Срок действия соглашения о ПВО СНГ не ограничен.
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