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Путин подписал закон о ратификации соглашения об объединенной системе ПВО с Кыргызстаном
Предыстория: Путин распорядился обсудить с Кыргызстаном создание объединенной системы ПВО

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Кыргызстаном о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Соглашение было подписано в Москве 16 августа 2022 года «в целях совершенствования противовоздушной обороны в регионе».

На период действия соглашения Кыргызстан передает России участок площадью 5 га. Госдума приняла закон 23 мая, Совет федерации одобрил его 24 мая.

Объединенная система ПВО СНГ была создана в 1995 году. К 2022 году активными участниками остались Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Срок действия соглашения о ПВО СНГ не ограничен.

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