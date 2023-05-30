25 компаний завершили процесс релокации из России в Казахстан, – МИД РК

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CentralAsia (KZ) - Казахстан предложил 401 компании, ушедшей из России, релоцировать своё производство в Казахстан. 67 компаний ответили положительно, а 25 уже завершили переезд сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, передает «Власть.kz».

Во время правчаса в сенате вице-министр уточнил, что послы Казахстана продолжают встречаться с главами компаний.

«На сегодняшний день 67 компаний из 401 положительно нам ответили, по ним работа ведётся. По 25 компаниям релокация завершена. 38 стран участвуют в этом. В основном компании из Германии, США, Швейцарии и Японии. Основные компании, которые на слуху, по которым релокация завершена, например, американский Honeywel в Алматы открыла небольшое производство», – сказал Алмас Айдаров.

Также, по его данным, Tik Tok перенёс офис в Казахстан, а также InDriver, австралийский Fortescue (Metals Group), французский Alstom, Ozon открывает логистический парк в Астане.

В частности, как указано на слайде к выступлению Айдарова, в Казахстан релоцировались компании: Honeywell (США) – запуск производства шкафов управления и газогенераторов, Weir Minerals (Великобритания) – запуск производства насосного оборудования, гидроциклонов, запорной арматуры, Ural Motorcycles (США) – запуск производства мотоциклов тяжелого класса для экспорта в третьи страны, Emerson (США) – запуск производства датчиков давления, Rival (РФ) – запуск производства аксессуаров для автомобилей, ООО «Уральский пружинный завод» (РФ) – открытие пружинного производства, TikTok (КНР) – перенос регионального офиса в РК, Marubeni (Япония) – перенос регионального офиса в РК (торговая компания), Transco (Чехия) – перенос регионального офиса транспортно-логистической компании, InDriver (США) – перенос регионального офиса и релокация команды специалистов в РК, Fortescuf (Австралия) – перенос регионального офиса в РК (добыча железной руды), CRCC (КНР) – перенос регионального офиса из РФ в РК (строительная компания), Great Wall Motors (КНР) – производство автомобилей, Knauf (Германия) – налаживание производства гипсокартона, ООО «Завод ЛСТК» (РФ) – налаживание производства легкий стальных тонкостенных конструкций, Группа компаний ПКВ (Литва) – налаживание производства жидкокристаллических телевизоров, Koppert (Нидерланды) – перенос регионального офиса и релокация команды специалистов в РК (налаживание производства удобрений), OZON (РФ) – строительство логистического парка в Астане, R-Vent Medical (Турция) – налаживание производства дыхательных контуров для аппаратов ИВЛ, United Concrete Canvas (Великобритания) – перенос регионального офиса в РК (производство бетонных полотен), АО «Автоваз» (РФ) – запуск сборочного производства моделей «Lada Granta» и «Lada Vesta», Youngsan (Южная Корея) – производство автокомпонентов совместно с Astana Motors, Clariant (Швейцария) – перенос регионального офиса в РК (производство химической продукции), Alstom (Франция) – создание сервисных центров в регионах РК (производство электровозов и оборудования для подвижного состава) и Reimann (Германия) – производство прицепной сельхозтехники.

В декабре 2022 года МИД Казахстана заявил о релокации 21 компании, а запросы на переезд страна тогда направила 362 компаниям.

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