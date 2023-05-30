Главу СПК «Байконур» уволили за «растрату» продовольствия

Самат Ерниязов

CentralAsia (KZ) - Глава СПК «Байконур» Самат Ерниязов уволен с должности после того, как 126 тонн овощей на складе испортились и были выброшены на свалку.

Как сообщает пресс-служба акимата Кызылординской области Казахстана, накануне на заседании под председательством акима региона Нурлыбека Налибаева была дана соответствующая оценка работе корпорации, допустившей растраты продовольствия. 26 мая в соцсети появилось видео о выброшенных на свалку овощных отходах. Социально-предпринимательская корпорация «Байконур» подтвердила ликвидацию отходов 25 мая, объяснив это «потерей веса продуктов при хранении, что считается естественной убылью». Но глава региона счел, что потери можно было предотвратить.

«Зная, что проблема существует уже давно, вам нужно было вместе со своими специалистами рассмотреть способы использования продуктов на складе для других целей. Дождавшись, пока 126 тонн продукции не станет непригодной для использования, они не изыскали альтернативных путей ее утилизации. Это показывает, что вы как руководитель не смогли должным образом координировать работу. Среди нас нет места людям, которые не радеют за общие интересы», - заявил Налибаев.

После критика акима председатель правления АО «СПК» Байконур» Самат Ерниязов был освобожден от должности, а руководителю областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгату Дуйсебаеву объявлен строгий выговор.

Также сообщается, что по этому инциденту будет создана специальная комиссия, обстоятельства происшествия будут тщательно проверены. Для недопущения подобных ситуаций, поручено выработать соответствующие рекомендации.

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