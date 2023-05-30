На западе Москвы в ходе рейда задержали 49 мигрантов. Видео

CentralAsia (CA) - Полицейские задержали 49 мигрантов на западе Москвы в ходе проведения «профилактических мероприятий», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«В ходе проведения профилактических мероприятий 28 мая сотрудниками полиции в западного округа Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы 49 граждан», - заявили «Интерфаксу» в ведомстве.

Задержанные были доставлены в территориальные отделы, сообщило ГУ МВД по Москве. На них составили «26 материалов» по статьям о нарушении иностранными гражданином правил въезда в РФ или пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ), мелком хулиганстве (ст. 20.1) и о неповиновении законному распоряжению полиции (ст. 19.3).

Между тем, согласно данным СМИ, рейд был проведен в связи с конфликтом между жителями домов в районе улицы Вяземской с мигрантами из Центральной Азии. Иностранцы якобы запрещали местным детям играть на футбольной площадке и угрожали их родителям.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что после поступления жалоб от местных жителей «сотрудниками полиции был организован рейд по пресечению нарушений правопорядка». Видеозапись массового задержания мигрантов опубликовал Telegram-канал Readovka.