Глава МИД Монголии провела переговоры с министром иностранных дел Кыргызстана. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 30 мая 2023 года министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх провела официальные переговоры с министром иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбеком Кулубаевым.

Переговоры прошли в дружеской и деловой атмосфере, стороны оценили нынешнее состояние отношений и сотрудничества между Монголией и Кыргызстаном, обменялись мнениями по углубленному развитию сотрудничества на национальном и региональном уровне.

Министр Батцэцэг отметила, что за последние 30 лет две страны неуклонно развивали дружественные отношения и сотрудничество, и отметила, что развивающиеся отношения между Кыргызстаном и Монголией как страной, не имеющей выхода к морю, будут обогащаться торгово-экономическим содержанием и сотрудничество будет активизироваться.

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев выразил удовлетворение своим визитом в Монголию в качестве министра иностранных дел и поблагодарил народ Монголии за радушный и теплый прием.

Министр Батцэцэг отметила, что в рамках реализации долгосрочной политики развития Правительства Монголии «Видение-2050» и «Новой политики возрождения», сотрудничество с Кыргызстаном будет развиваться в сферах инфраструктуры, транспорта, логистики, сельского хозяйства и легкой промышленности. Кроме того, обе страны подчеркнули важность реализации проектов и программ с использованием ресурсов.

В рамках политики диверсификации внешней торговли Монголии стороны обсудили поставку экспортных товаров, таких как мясо, мясные продукты и кожа. Эти товары будут поставляться из Монголии в Кыргызстан и в другие страны Центральноазиатского региона. Кроме того, из Кыргызстана в Монголию будут импортироваться фрукты и овощи. Взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество стороны договорились поддерживать посредством политики и активизировать сотрудничество между ветеринарными лечебницами и карантинными учреждениями.

Стороны договорились обратить внимание на деятельность монголо-кыргызской межправительственной комиссии по торговле, экономике, науке, технологиям и культуре, которая является важным механизмом развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, а также обратить внимание на реализацию протокола IV заседания, состоявшегося в марте 2022 года.

В состав делегации Кыргызстана вошел министр сельского хозяйства страны Аскарбек Джаныбеков, который отметил наличие широких возможностей для развития сотрудничества с Монголией в аграрной сфере на взаимовыгодной основе.

В связи с объявлением правительством Монголии 2023-2025 гг. «Годами посещения Монголии» в целях развития туризма стороны обсудили восстановление прямого авиасообщения между двумя странами и развитие туристического сотрудничества путем эффективного использования взаимного визового режима.

В рамках инициативы «Миллиард деревьев», предложенной Президентом Монголии, приветствуется проект «Роща монголо-кыргызской дружбы», которая будет создана в городе Эрдэнэт. В будущем Кыргызстан предоставит Монголии саженцы плодовых и ягодных деревьев для защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата на двустороннем и международном уровне.

Также стороны обсудили такие вопросы как упорядочение механизма консультаций между министерствами иностранных дел, обмен молодыми дипломатами, проведение для монгольских дипломатов курсов иностранных языков в Дипломатической академии МИД КР и обучение кыргызских дипломатов на монгольском языке.

Отметим, Кыргызстан и Монголия активно сотрудничают в международной и региональной областях. Стороны подтвердили свою приверженность углублению сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.

Этот визит министра иностранных дел Кыргызстана в Монголию стал первым за последние 10 лет. Предыдущий визит состоялся в 2013 году.

источник: Middle Asian News

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