Москву атаковали беспилотники. Мэр Собянин сообщил о повреждении нескольких зданий (видео)

CentralAsia (CA) - Утром 30 мая в Москве произошла атака беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр также призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

В экстренных службах заявили «РИА Новости», что в Москве один БПЛА попал в дом на Профсоюзной улице, 98, другой — в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. На Профсоюзной беспилотник врезался в верхние этажи дома, разрушены фасад и остекление здания, эвакуируют жителей трех подъездов. На улице Атласова в результате попадания беспилотника также разрушены фасад дома и остекления верхних этажей.

По информации Telegram-канала 112, как минимум три дома были атакованы БПЛА в столице. Несколько беспилотников были замечены в подмосковных Одинцово и Красногорске, они были сбиты на подлете к столице. Канал также Baza передает, что в Московкой области сбили более 10 БПЛА, большинство из них — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.