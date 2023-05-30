Кандидат в президенты Узбекистана предложил ввести суд присяжных и налог на роскошь

- Узбекистан, политика
- 11:48, 30 мая 2023
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CentralAsia (UZ) - Кандидат в президенты Узбекистана от Народно-демократической партии республики (НДПУ) Улугбек Иноятов предложил ввести институт суда присяжных, налог на роскошь, оцифровать медицинские услуги и так далее. Свою предвыборную программу политик представил на XIII съезде НДПУ, прошедшем 29 мая, сообщает пресс-служба организации.
Как отмечается в сообщении, основная цель программы — создание в стране демократического государства, отвечающего критериям социальной справедливости, социального равенства и народовластия.
Всего в документе содержится около ста предложений, затрагивающих различные сферы жизни — от образования до экономики.
Иноятов предлагает ввести налог на роскошь, а также установить налогообложение для граждан, зарабатывающих за счет рекламы в интернете, в частности, в соцсетях. Кроме того, кандидат в президенты считает, что для узбекских инвесторов необходимо создать такие же льготы, как и для иностранных.
Особое внимание лидер НДПУ уделил правовым реформам. В числе инициатив — введение института суда присяжных, применение практики ежегодной ротации председателей областных, районных и городских судов, а также необходимость усиления контроля надзорных органов, общественного контроля и профильной инспекции в вопросе реализации трудовых прав населения.
Среди предложений кандидата в президенты также значатся:
совершенствование пенсионной системы;
принятие закона «О порядке определения минимальных потребительских расходов»;
принятие закона «О долевом участии в строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости»;
принятие закона «О государственной поддержке жилищного строительства»;
цифровизация медицинских услуг;
увеличение количества часов по обучению иностранным языкам и информационным технологиям в школе;
введение «школьного налога» (льготы для родителей, чьи дети обучаются в частных учреждениях);
введение компенсаций арендной платы для докторантов;
повышение уровня жизни пенсионеров и усиление их социальной активности.
8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов 9 июля 2023 года. В качестве кандидатов на должность главы государства зарегистрированы действующий руководитель страны (его выдвинули Либерально-демократическая партия Узбекистана и партия «Миллий тикланиш»), Абдушукур Хамзаев — от Экологической партии, Улугбек Иноятов — от Народно-Демократической партии, Робахон Махмудова — от партии «Адолат».