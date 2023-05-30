Кандидат в президенты Узбекистана предложил ввести суд присяжных и налог на роскошь

Улугбек Иноятов

CentralAsia (UZ) - Кандидат в президенты Узбекистана от Народно-демократической партии республики (НДПУ) Улугбек Иноятов предложил ввести институт суда присяжных, налог на роскошь, оцифровать медицинские услуги и так далее. Свою предвыборную программу политик представил на XIII съезде НДПУ, прошедшем 29 мая, сообщает пресс-служба организации.

Как отмечается в сообщении, основная цель программы — создание в стране демократического государства, отвечающего критериям социальной справедливости, социального равенства и народовластия.

Всего в документе содержится около ста предложений, затрагивающих различные сферы жизни — от образования до экономики.

Иноятов предлагает ввести налог на роскошь, а также установить налогообложение для граждан, зарабатывающих за счет рекламы в интернете, в частности, в соцсетях. Кроме того, кандидат в президенты считает, что для узбекских инвесторов необходимо создать такие же льготы, как и для иностранных.

Особое внимание лидер НДПУ уделил правовым реформам. В числе инициатив — введение института суда присяжных, применение практики ежегодной ротации председателей областных, районных и городских судов, а также необходимость усиления контроля надзорных органов, общественного контроля и профильной инспекции в вопросе реализации трудовых прав населения.

Среди предложений кандидата в президенты также значатся:

совершенствование пенсионной системы;

принятие закона «О порядке определения минимальных потребительских расходов»;

принятие закона «О долевом участии в строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости»;

принятие закона «О государственной поддержке жилищного строительства»;

цифровизация медицинских услуг;

увеличение количества часов по обучению иностранным языкам и информационным технологиям в школе;

введение «школьного налога» (льготы для родителей, чьи дети обучаются в частных учреждениях);

введение компенсаций арендной платы для докторантов;

повышение уровня жизни пенсионеров и усиление их социальной активности.

8 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов 9 июля 2023 года. В качестве кандидатов на должность главы государства зарегистрированы действующий руководитель страны (его выдвинули Либерально-демократическая партия Узбекистана и партия «Миллий тикланиш»), Абдушукур Хамзаев — от Экологической партии, Улугбек Иноятов — от Народно-Демократической партии, Робахон Махмудова — от партии «Адолат».