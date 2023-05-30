В Уганде ввели смертную казнь для гомосексуалистов

CentralAsia (CA) - Президент Уганды Йовери Мусевени подписал законопроект, который называется «Антигомосексуальный акт». Новый закон ужесточает ранее установленные в стране наказания за однополые отношения вплоть до смертной казни, сообщает Reuters.

Документ подразумевает наказание вплоть до смертной казни. Ей могут подвергнуть «серийных преступников», которые через секс с партнером того же пола передали неизлечимые болезни, например, СПИД. Кроме того, за пропаганду гомосексуализма может грозить до 20 лет лишения свободы.

В первоначальной версии закона уголовная ответственность предусматривалась за гендерную идентичность, отличную от гетеросексуальной. Однако по просьбе президента депутаты отредактировали закон. Этот пункт из новой версии убрали. Но большинство репрессивных положений сохранилось. Кроме того, появилась новая статья – «гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах». Это включает заражение неизлечимым заболеванием, таким как ВИЧ/СПИД, путём однополого секса и однополые контакты с несовершеннолетним или лицом с инвалидностью. За такие действия теперь предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.

Кроме того, пожизненное заключение грозит гражданам страны за однополый секс, 20 лет тюрьмы – за «пропаганду гомосексуальности», до 10 лет заключения – за «покушение к совершению однополых актов».

Новый закон также запрещает любые формы однополых отношений, это касается и однополых браков.