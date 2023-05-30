Минобороны России обвинило «киевский режим» в атаке дронов на Москву

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России обвинило Украину в атаке беспилотников на Москву, сообщает Минобороны РФ.

«Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, город атаковали восемь беспилотников самолетного типа. В ведомстве утверждают, что пять дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три — были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего они «потеряли управление и отклонились от намеченных целей».

Ранним утром 30 мая несколько зданий в Москве были повреждены беспилотниками. Один БПЛА попал в здание на Профсоюзной улице, другой — на улице Атласова в Новой Москве. Жителей домов эвакуировали. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что здания незначительно повреждены, два человека обратились за медицинской помощью. В Подмосковье работала ПВО, на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников.