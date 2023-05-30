Казахстан ратифицировал соглашение со странами СНГ о защите авторских прав в интернете

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях».

Соглашение разработано для выработки и реализации мер по созданию механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. Целью документа является дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере путем совершенствования законодательства, разработки мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений в данной сфере, обмена информацией, результатами научных исследований, проведения семинаров и конференций между уполномоченными органами государств-участников СНГ.

Соглашение подписано на заседании Совета глав правительств СНГ 12 ноября 2021 года. Его актуальность продиктована необходимостью развития международной нормативно-правовой базы в сфере охраны и защиты авторского права и смежных правах в цифровой среде. В частности, в 2020 году в Казахстане выявлено и заблокировано 24 зарубежных интернет-ресурса, распространяющих нелицензионное программное обеспечение и другие объекты, в 2021 году – 40 таких интернет-ресурсов. Информация о них внесена в систему «Кибернадзор» для рассмотрения вопроса о блокировании доступа.

Таким образом, документ позволит установить общие подходы к решению проблем, возникающих в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав в цифровой среде.

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