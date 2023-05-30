Зеленский заявил об утверждении сроков начала контрнаступления ВСУ

CentralAsia (CA) - Киев утвердил сроки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего. Конкретных дат он не назвал.

«[Обсуждалось] не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика, но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты», — сказал Зеленский.

25 мая главный советник Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинское контрнаступление против российской армии начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение.

Вместе с этим советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже проводят отдельные операции в рамках контрнаступления. Он отметил, что наступательные действия на разных участках фронта ведутся уже несколько дней. Позже он решил объяснить свои слова, отметив, что контрнаступление - не одно событие, а ряд действий, среди которых - «уничтожение войск Российской Федерации на разных направлениях».