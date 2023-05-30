Уровень воды в водохранилищах Туркменистана опустился до рекордного минимума, - «Метеожурнал»

CentralAsia (TM) - На водохранилищах по Каракумскому каналу Туркменистана наблюдается самый низкий объем воды по крайней мере с 2001 года. Об этом сообщает издание «Метеожурнал», редакция которого проанализировала спутниковые снимки водоемов Туркменистана.

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Площадь водной поверхности Хаузханского водохранилища по состоянию на 25 мая составляет всего 75,4 кв. км. при проектной площади в 210 кв. км. То есть площадь водного зеркала составляет всего 36% от максимальной.

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Быстро мелеет и Копетдагское водохранилище. На 26 мая площадь поверхности воды составляла 17,7 кв. км, причем на 3,3 кв. км она уменьшилась всего за последние две недели. Проектная площадь водоема на момент ввода его в эксплуатацию в 70-х годах составляла 33 кв. км.

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Возможными причинами обмеления водоемов «Метеожурнал» называет засуху, вызванную малым количеством осадков, и аномально жаркую погоду в марте и апреле. Ситуацию усугубила предыдущая сильнейшая за последние десятилетия засуха 2021-2022 годов, после которой водохранилища не успели восполнить потери воды. Еще одной причиной может быть прорыв воды в Каракумском канале в январе-феврале 2023 года, когда его русло обледенело из-за аномальных морозов и в нем образовались ледяные заторы, препятствовавшие нормальному току воды. Тогда в пески утекло не менее 100 млн кубометров воды – половина проектного объема Копетдагского водохранилища.

Также обмеление заметно на водохранилищах трансграничного (между Туркменистаном и Узбекистаном) Тюямуюнского гидроузла, объем воды в котором в 20-х числах мая составил 2,3 кубокилометра, а ее уровень упал ниже «мертвого», когда срабатывать воду из водоема уже невозможно.

Негативно на ситуацию с пересыханиями водохранилищ сказывается маловодье на Амударье.

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Сток Амударьи в настоящее время составляет только порядка 60% от среднего в 2019-2022 годах в аналогичный период, пишет «Метеожурнал».

Глобальное изменение климата, рост температуры и участившиеся засухи могут привести к резкой нехватке воды для населения и сельского хозяйства в странах Центральной Азии и соседних государств. Споры по водоразделу уже приводят к разногласиям и вооруженным конфликтам.

Так, 27 мая на ирано-афганской границе у КПП Сасули произошла перестрелка между пограничниками Ирана и талибами. Напряжение между странами выросло из-за того, что они не могут поделить воду реки Гильменд.

Как сообщалось ранее, в Афганистане роют огромный канал Кош Тепа протяженностью 285 км и шириной 100 м. Воду в канал будут забирать из Амударьи. Завершение его строительство запланировано на 2028 год.

После его введения в строй потребление воды из Амударьи в Афганистане может вырасти с 7 до 17 кубометров, а расположенные ниже по течению Узбекистан и Туркменистан могут потерять до 15% оросительной воды из главной реки региона.